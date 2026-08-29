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تقابل تیمهای فولاد خوزستان و استقلال در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران بدون گل مساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و استقلال جمعه شب در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای ایران در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان به نتیجه بدون گل انجامید.
قضاوت این مسابقه را «فرهاد امینی» با کمکهای «حامد صفایی» و «صادق رستمی» بر عهده داشتند.
شاگردان سهراب بختیاریزاده با این نتیجه و با ۱۰ امتیاز در رده دوم جدول ردهبندی قرار گرفتند و شاگردان حمید مطهری نیز با ۶ امتیاز در جایگاه ششم ایستادند.
ترکیب فولاد:
حامد لک، محمد قریشی، میلاد بدرقه، رامین رضاییان، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری (۷۴- ارشیا باقری)، امیرحسین جولانی(۸۴- آرش اکبرزاده)، امید حامدیفر (۵۸- محمدرضا کشاورزی)، یوسف مزرعه (۵۸- وحید امیری)، فرشاد احمدزاده و احسان محروقی (۸۴- مهرداد محمدی)
ترکیب استقلال:
حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی (۹۰- سامان تورانیان)، امیرمحمد رزاقینیا، اسماعیل قلیزاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (۷۱- محمدحسین اسلامی)، سعید سحرخیزان (۸۳- محمدرضا آزادی)
کارت زرد: امیرمحمد رزاقینیا و عارف آقاسی از استقلال و فرشاد احمدزاده و امیرحسین جولانی از فولاد
هنوز دقیقه یک بازی نشده بود که حامد لک با اشتباه خود توپ را به اسماعیل قلیزاده داد تا این بازیکن در موقعیت تک به تک با او قرار بگیرد، اما توپ وینگر استقلال با بیدقتی از کنار دروازه فولاد به بیرون رفت. دو دقیقه بعد، فرشاد احمدزاده در محوطه جریمه استقلال میتوانست گلزنی کند که توپ او هم در چارچوب نبود.
در دقیقه ۱۸ پاسکاری ترکیبی استقلالیها موقعیت خوبی برای امیرمحمد رزاقینیا بوجود آمد که ضربه اول را لک دفع کرد و ضربه دوم او نیز عرض دروازه را طی کرد.
در شرایطی که بازی در وقتهای اضافه نیمه اول در جریان بود، عارف آقاسی بازیکن استقلال را نزدیک به محوطه جریمه فولاد سرنگون کرد تا داور با دادن کارت زرد دوم به این بازیکن او را اخراج کند، اما در بازبینی تصاویر آهسته از طریق VAR، اعلام شد که بازیکن فولاد در صحنه آفساید قرار داشت و به همین دلیل مدافع استقلال به بازی برگشت.
بازی در نیمه دوم مثل نیمه نخست هجومی از سوی استقلال آغاز شد که صالح حردانی قدر موقعیتی که بدست آورد را ندانست و توپش از کنار دروازه لک به بیرون رفت. در ادامه چند موقعیت دیگر نصیب آبیها شد که از دست رفت. پس از آن، فولادیها توپ و زمین را در اختیار گرفتند تا موقعیت ایجاد کنند، اما شاگردان بختیاریزاده در دفاع تیمی موفق بودند و اجازه خلق موقعیت را به حریف نمیدادند.
در حالی که بازی روند آرامی را طی میکرد، دقیقه ۷۵ سعید سحرخیزان در موقعیت ضد حمله پاس خوبی به یاسر آسانی رساند و وینگر آلبانیایی پس از عبور از یک بازیکن ضربهاش را زد که لک به خوبی توپ را دفع کرد. بازی در ادامه روند آرامی را طی کرد و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.
رامین رضاییان، بازیکن فولاد که مقابل تیم سابقش قرار گرفته بود به خوبی از سوی بازیکنان استقلال به خصوص حسین گودرزی کنترل شده بود و نتوانست کار خاصی انجام دهد.