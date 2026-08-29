شیخ نعیم قاسم در سخنرانی جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در ضاحیه جنوبی بیروت با انتقاد از مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی گفت: «این مذاکرات، مذاکره در مقابل جنگ نیست؛ بلکه تسلیم همراه با خواری و بدون دریافت هیچ امتیازی است.»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی خود در جشن مرکزی میلاد پیامبر اکرم (ص) با عنوان «رسول آزادگان» در محلی به نام «باحه عاشوراء» در ضاحیه جنوبی بیروت، بر نقش و جایگاه پیامبر اسلام (ص) در هدایت بشریت تأکید کرد.

شیخ نعیم قاسم در آغاز سخنان خود گفت: «امروز میلاد رسول آزادگان، حضرت محمد (ص) را جشن می‌گیریم و به همین مناسبت درباره این ولادت مبارک و نقش بزرگ سرور پیامبران و رسولان در سطح تمام بشریت سخن خواهیم گفت.»

او افزود: «همچنین به برخی موضوعات، از جمله مسائل سیاسی در کشورمان، خواهیم پرداخت.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه با اشاره به جایگاه پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: «پیامبر ما، محمد (ص)، رسول آزادگانی است که عقل‌ها و قلب‌های پاک و زلال خود را می‌گشایند تا با حقایقی آشنا شوند که آنان را در دنیا و آخرت سعادتمند می‌کند.»

شیخ نعیم قاسم همچنین درباره تحولات سیاسی و بین‌المللی گفت: «امروز شاهدیم که آمریکا و همه کسانی که در مسیر شرک، انحراف و کفر فعالیت می‌کنند، یک امت واحد هستند.»

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ادامه سخنرانی خود بر ضرورت وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: «پیامبر، یکی برای اهل سنت، شیعیان و همه مسلمانان است.»

او با تأکید بر اینکه مسلمانان باید متحد باشند، اظهار کرد: «منظور ما از وحدت اسلامی، صرفاً وحدت عاطفی و احساسی یا وحدت در کلمات و الفاظ نیست، بلکه وحدتی است که به قدرت و مصونیت مسلمانان منجر شود و موجب تکامل، همکاری و همبستگی میان آنان، به‌ویژه میان دولت‌ها و ملت‌ها، شود.»

شیخ نعیم قاسم دو نتیجه عملی برای وحدت برشمرد و اظهار کرد: «نخست اینکه با جلوگیری از فتنه، متحد باشیم و این وحدت از وحدت اسلامی به وحدت ملی و سپس به وحدت انسانی گسترش پیدا کند.»

او افزود: «هیچ چیز مانع آن نیست که این وحدت همه آزادگان جهان را دربر بگیرد.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان، نتیجه دوم وحدت را «اتحاد حول مسئله مرکزی، یعنی مسئله فلسطین و آزادسازی فلسطین و مسجدالاقصی» دانست و گفت: «مسئله فلسطین، مسئله وحدت اسلامی است؛ نه مسئله اهل سنت است، نه مسئله شیعیان و نه مسئله یک مذهب خاص. فلسطین مسئله‌ای اسلامی، ملی، قومی، عربی و انسانی است.»

او در ادامه خطاب به دولت‌ها و ملت‌های منطقه گفت: «از کشور‌های عربی و اسلامی و ملت‌ها می‌خواهیم برای تحقق وحدت تلاش کنند.»

شیخ نعیم قاسم همچنین تأکید کرد: «زمان آن رسیده است که در کنار یکدیگر باشیم و منطقه ما از طریق تفاهم میان کشور‌های منطقه، امن شود و در برابر استکبار و همه ابزار‌های آن در منطقه ما ایستادگی شود.»

او در بخش دیگری از سخنانش به شخصیت امام موسی صدر پرداخت و گفت: «امام صدر نماد، شخصیت برجسته و الگویی بود که از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های متعددی برخوردار بود.»

به گفته شیخ نعیم قاسم، «شخصیت امام صدر دارای ابعاد دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی بود.»

او افزود: «امام صدر از همان سال‌های نخست نسبت به خطرات رژیم صهیونیستی آگاه شد و شعار معروف خود را درباره آن مطرح کرد که «اسرائیل شر مطلق است».»

شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنان خود با گرامیداشت یاد شهید سید حسن نصرالله گفت: «با عزت و افتخار، سید شهدای امت، سید حسن نصرالله را یاد می‌کنیم؛ کسی که همواره ویژگی‌ها و خصوصیات امام موسی صدر، پیشوای مقاومت در لبنان، را یادآوری می‌کرد.»

او افزود: «سید شهدای امت همواره بر وحدت اسلامی و وحدت ملی تأکید داشت و ما نیز، ان‌شاءالله، همین مسیر را ادامه خواهیم داد.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه گفت: «منطقه امروز در میانه یک روند تاریخی برای بازتعریف چهره خود و تغییر موازنه‌های قدرت در آن قرار دارد.»

شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت: «ما شاهد حوادثی غیرعادی هستیم. آمریکا در حال هموار کردن مسیر برای افزایش سلطه خود و فراهم کردن مقدمات لازم برای تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» است و از قدرت و توان خود و همچنین از تسلیم موجود در منطقه ما بهره می‌گیرد.»

او تأکید کرد: «ایران در برابر آمریکا ایستاد و پیروز شد».

دبیرکل حزب‌الله لبنان ادامه داد: «جریان جمهوری اسلامی و مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و سراسر منطقه، در برابر طرح های تجزیه‌طلبی، اشغالگری، استکبار و قیم‌مآبی ایستاده‌اند.»

شیخ نعیم قاسم با اشاره به اهداف دشمنان اظهار کرد: «روایت دشمنان این است که آنان برای محروم کردن مردم از حقوقشان در کشور‌های خود و گرفتن آینده از فرزندانشان، دست به جنایت و نسل‌کشی می‌زنند؛ این همان پروژه‌ای است که دنبال می‌کنند.»

او افزود: «دشمنان هیچ فرصتی را برای تجاوز از دست نگذاشتند، اما موفق نشدند و موفق هم نخواهند شد.»

شیخ نعیم قاسم تأکید کرد: «آنان نه با کشتار، نه با محاصره اقتصادی، نه با اعمال فشار برای وادار کردن ما به تسلیم، نه با تلاش برای آوارگی و نه با تلاش برای جدا کردن مردم از مقاومت موفق نشدند.»

او ادامه داد: «دشمنان از مشاهده مردمی منسجم و آماده برای پرداخت هزینه‌های سنگین و فداکاری‌های بزرگ غافلگیر شدند.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: «فداکاری‌ها بزرگ است، اما همین فداکاری‌ها بود که پروژه تجاوزکارانه را متوقف کرد. ما فداکاری‌های زیادی کرده‌ایم، اما شکست نخورده‌ایم؛ شکست زمانی است که تسلیم شویم.»

شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به وضعیت آمریکا گفت: «آمریکا از نظر اقتصادی و همچنین در نگاه جهانی به جایگاه و وضع خود، در حال متحمل شدن خسارت است.»

او اظهار کرد: «امروز دیگر آمریکا یک الگو یا نماد محسوب نمی‌شود؛ ملت‌های جهان به آن به چشم یک استعمارگر، زورگو و قاتل نگاه می‌کنند. خسارت‌های آمریکا به‌تدریج آشکار می‌شود؛ امروز بدهی آمریکا به ۴۰ تریلیون دلار رسیده است.»

او همچنین درباره رژیم صهیونیستی گفت: «این رژیم نیز در حال متحمل شدن خسارت است؛ مهاجرت از آن رو به افزایش است، وضع اقتصادی آن رو به افول گذاشته و خسارت‌ها در آینده بیشتر خواهد شد.»

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد دولت لبنان گفت: «مقامات لبنان مسیری را انتخاب کرده‌اند که نه در شأن آنان است، نه در شأن لبنان و نه در شأن فداکاری‌های لبنانی‌ها.»

شیخ نعیم قاسم افزود: «مقامات لبنان وارد مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی شدند و هر آنچه را که او درخواست کرد و حتی چیز‌هایی را که درخواست نکرده بود، به او دادند.»

او خطاب به مقام‌های لبنانی گفت: «به من بگویید از مذاکرات مستقیم چه چیزی به دست آورده‌اید؟»

دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: «کسانی که مقاومت کردند و فداکاری کردند، همچنین کسانی که در کنار آنان بودند و افرادی از تمام طوایف لبنان که به آنها کمک کردند، از این امتیازدهی‌ها و نتایج آن مبرا هستند.»

شیخ نعیم قاسم در پاسخ به کسانی که می‌گویند «مذاکره بهتر از جنگ است»، پرسید: «آیا مذاکرات شما توانست جنگ را متوقف کند؟»

دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد: «مذاکرات در شرایط جنگ انجام می‌شود و به جنگ مشروعیت می‌دهد.»

او افزود: «این مذاکرات، مذاکره در برابر جنگ نیست؛ بلکه نام آن تسلیم همراه با خواری و بدون دریافت هیچ امتیازی در مقابل است.»

شیخ نعیم قاسم خطاب به مقامات لبنان گفت: «شما می‌توانستید وارد مذاکرات غیرمستقیم شوید و برای آن شروطی تعیین کنید.»

شیخ نعیم قاسم در ادامه سخنان خود تأکید کرد که حزب‌الله در برابر طرح‌هایی که علیه لبنان مطرح شده، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

او گفت: «ما در میدان باقی خواهیم ماند و این پروژه‌هایی را که درباره آنها صحبت می‌کنند، نمی‌پذیریم. دستاورد ما این بود که پروژه "اسرائیل بزرگ" را شکست دادیم.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان ادامه داد: «ما این دستاورد را به دست آوردیم که مانع شدیم آنها به پایتخت، بیروت، برسند. ما مانع شدیم آنها ما را از قدرت و سلاحمان خلع کنند؛ زیرا در این صورت لبنان ضعیف می‌شد، آنها بر لبنان مسلط می‌شدند و شهرک‌سازی‌ها آغاز می‌شد.»

او درباره «توافق چارچوب» میان دولت بیروت و اسرائیل نیز گفت: «ما با توافق چارچوب مخالفیم و خواستار لغو آن هستیم.»

شیخ نعیم قاسم این توافق را «غیرشرعی، غیرقانونی و تحقیرآمیز» توصیف کرد و گفت: «این توافق حاکمیت لبنان را نابود می‌کند و حقوق لبنان را بازپس نمی‌گیرد.»

او تأکید کرد: «با وجود این مقاومت، مردم مقاومت، شرافتمندان، شهدا و فداکاری‌ها، آنها نمی‌توانند به هیچ دستاوردی برسند.»

دبیرکل حزب‌الله خطاب به هواداران مقاومت گفت: «به شما گفتیم و تکرار می‌کنیم؛ ما کربلایی هستیم، برای تحقق اهدافمان ایستاده‌ایم و هیهات منا الذلة.»

او در ادامه خطاب به حامیان مقاومت گفت: «ما تا جایی که بتوانیم برای حفظ کرامت شما با یکدیگر همکاری و همراهی خواهیم کرد و ان‌شاءالله برای هر مشکلی راه‌حلی وجود دارد.»

شیخ نعیم قاسم در پایان با صدای بلند گفت: ما سربلند باقی خواهیم ماند و تسلیم نخواهیم شد. ما فرزندان کرامت و عزت هستیم و هیهات منا الذلة.