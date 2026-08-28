به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ تیم ملی دراگون‌بوت ایران در ادامه مراحل آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جهانی که هشتم تا یازدهم مهرماه ۱۴۰۵ در چین برگزار می‌شود، تمرینات خود را در الیگودرز انجام دادند.

در نخستین مرحله اردوی تیم ملی که از ۲۷مرداد در سد حوضیان آغازشد ، ۱۸ ورزشکار حضور داشتند و مرحله دوم اردو نیز از ۱۵ شهریورماه با حضور ۱۴ ملی‌پوش برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان در این اردو زیر نظر کادر فنی،تمرینات تخصصی خود را با محوریت افزایش آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی، ارتقای سرعت و اجرای تکنیک‌های پاروزنی دنبال می‌کنند.

هدف کادر فنی از برگزاری مراحل مختلف اردو، ارزیابی عملکرد ورزشکاران و آماده‌سازی تیم برای رسیدن به ترکیب نهایی اعزامی به رقابت‌های جهانی چین است.

در این اردو، علی علیپور، مربی ـ بازیکن لرستانی، و داریوش ابدالی به عنوان سرپرست، از لرستان در جمع تیم ملی حضور داشتند.

این اردو امروز ۶ شهریور ماه به کار خود پایان داد.