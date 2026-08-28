به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان
، فرماندار شهرستان درگزین در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۲۲ امشب با اشاره به اینکه در یک سال گذشته دو جنگ تحمیلی تمامعیار به کشور تحمیل شد، گفت: خوشبختانه دولت پای کار بود و ما در هماهنگی با استان، پروژههای عمرانی شهرستان را تعطیل نکردیم.
سلطانی ابراهیمیان گفت: در هفته دولت، ۱۰۰ پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد که کمربندی فازه سه شهر قروه با ۱۲۰ میلیارد تومان از جمله آنهاست. همچنین فردا ۶۵ هزار قطعه زمین به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و مدرسه ۱۴ کلاسه مسکن مهر با ۴۲ میلیارد تومان افتتاح میشود.
وی در ادامه به اعتبارات ۱۶۳ میلیارد تومانی امسال اشاره کرد و افزود: این اعتبارات بین دستگاهها توزیع شده و پروژههای پیشرو مانند کتابخانه استاندارد (۵۰٪ پیشرفت) و مجتمع فرهنگی (۴۰٪) با تخصیص جداگانه پیگیری میشوند.
فرماندار درگزین با تأکید بر مسیر اصلی به کاج(بزرگراه شمال) گفت: ۲۰ کیلومتر از این مسیر ۸۲کیلومتری در شهرستان درگزین تکمیل و ۸ کیلومتر باقیمانده زیرسازی و آسفالت شده و بهزودی لایه دوم آسفالت ریخته میشود.
وی درباره مسکن ملی اظهار داشت: ۵۴ هکتار زمین در قروه و کرفس تحویل راهوشهرسازی شده و برای ۵۷۲ نفر زمین ۹۹ساله تخصیص یافته است. همچنین به ۴۴ جوان واجد شرایط زمین تحویل دادیم و برای ۵۴ نفر دیگر هفته آینده قرعهکشی میشود.
این مسئول در پایان با اشاره به مجتمع اداری شهرستان گفت: زمین ۷ هزار متری تهیه شده و ۱۲ اداره از جمله برق، گاز، آب، آموزشوپرورش و بهزیستی در آن مستقر میشوند.