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وزیر امور خارجه در بازدید از نمایشگاه آثار هنری با موضوع شهدای مدرسه میناب با انتشار متنی تاکید کرد: مدرسه میناب سند سرافرازی ایران است؛ خون میدهیم، اما خاک نمیدهیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در این دلنوشته نوشت:
" بازدید از نمایشگاه نقاشی میناب یک دنیا حرف دارد. هر اثر به اندازه دهها کتاب و سخنرانی پیام منتقل میکند. دست هنرمندانی که اینچنین پیام مظلومیت مردم ایران و کودکان ایرانی را منتقل میکنند، میبوسم. مدرسه میناب سند سرافرازی ایران است؛ خون میدهیم ولی خاک نمیدهیم.
از همه دست اندر کاران این نمایشگاه و از همه نقاشان محترم صمیمانه سپاسگزارم. حتما این نمایشگاه باید در کشورهای خارجی به نمایش درآید و ما در جهت این وظیفه خود را انجام خواهیم داد. "