فریاد ای ایران ساکنان کیش در صد و هشتاد و یکمین شب از حماسه خیابان

ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی به میزبانی میدان ساحل در صد و هشتاد و یکمین شب از حماسه خیابان فریاد‌ ای ایران سر دادند.