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ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی به میزبانی میدان ساحل در صد و هشتاد و یکمین شب از حماسه خیابان فریاد ای ایران سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی به میزبانی میدان ساحل مراسم گرامیداشت هفته وحدت را برگزار کردند.
شرکت کنندگان در این مراسم با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی فریادای ایران سردادند و بر حمایت از نیروهای مسلح کشورمان تاکید کردند.
اجرای تواشیح، سخنرانی و مولودی خوانی از دیگر برنامههای اجتماع شبانه مردمی در میدان ساحل کیش بود.