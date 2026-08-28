زور تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرم آباد در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال به هم نرسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته چهارم نماینده استان مرکزی در یک نبرد سخت و نفسگیر خانگی به تساوی در عدد ۲ مقابل میهمان خود خیبر خرم‌آباد رضایت داد.

در این دیدار که با قضاوت موعود بنیادی‌فر در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد ابتدا این تیم میهمان بود که با ضربه مرادی دروازه آلومینیوم سازان را باز کرد، اما در ادامه آلومینیوم در واپسین لحظات نیمه اول از روی نقطه پنالتی دروازه خیبر را باز کرد تا دو تیم با تساوی در عدد ۱ به رختکن بروند.

در ادامه و در نیمه دوم نیز سهم هر یک از دو تیم یک گل بود تا این مسابقه با تساوی در عدد ۲ به پایان برسد.

بدین ترتیب شاگردان پیروز قربانی در دومین دیدار خانگی خود در فصل جدید دومین تساوی خانگی را ثبت کردند تا شمار امتیازات خود را به عدد ۸ برسانند.

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