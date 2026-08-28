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وزیر امور خارجه در نشست هماندیشی با میهمانان کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، تاکید کرد: رهبر شهید انقلاب پس از ۷۰ سال مجاهدت بیچشمداشت، شایسته شهادت بود؛ اما ما نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم و نهضت خونخواهی ایشان حتماً ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست هماندیشی با میهمانان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب پس از ۷۰ سال مجاهدت بیچشمداشت، نهضت جدیدی از خونخواهی و ایستادگی را رقم زده است، گفت: همانگونه که نهضت خون سیدالشهدا (ع) پس از بیش از ۱۴۰۰ سال ادامه دارد، نهضت خونخواهی رهبر شهید نیز ادامه خواهد یافت و ملت ایران در برابر هرگونه تجاوز، زیادهخواهی و فشار دشمنان، با تکیه بر استقلال، توانمندی داخلی و حفظ عزت خود ایستادگی خواهد کرد.
آقای عراقچی افزود: رهبر انقلاب پس از ۷۰ سال مجاهدت بیچشمداشت، شایسته شهادت بود؛ اما ما نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم و نهضت خونخواهی ایشان حتماً ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولات جنگ رمضان گفت: سال گذشته که در خدمت شما بودم، پس از جنگ ۱۲ روزه بود و امسال در شرایط پس از جنگ رمضان در خدمت شما هستم. دشمنان ما تصور کردند که شکست آنها در جنگ گذشته نتوانسته انسجام مردم ایران را از بین ببرد؛ بنابراین توطئههایی را برای ایجاد اختلاف در کشور آغاز کردند، گروههایی را با سلاح اعزام و تلاش کردند با ایجاد ناامنی و کشتهسازی، حقانیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: آنها تصور کردند انسجام اجتماعی در ایران آسیب دیده و بر همین اساس خود را برای جنگی بزرگتر آماده کردند. در جنگ رمضان نیز تصورشان این بود که میتوانند در دو روز نخست، کار ایران را تمام کنند و کشور را به تسلیم وادارند. آنها رهبر ما را به شهادت رساندند، در حالی که این نظام مانند نهالی بود که به درختی تنومند تبدیل شده و با خون دهها هزار شهید آبیاری شده است.
او تصریح کرد: حتی با فقدان رهبر شهید، این درخت آسیب ندید. دشمن تلاش کرد مسیر را به سمت تغییر حکومت ببرد، اما شکست خورد؛ تلاش کرد ایران را تجزیه کند، باز هم شکست خورد و تلاش کرد آتش موشکهای ما را خاموش کند، اما نتوانست. در نهایت چارهای جز مذاکره برای آنها باقی نماند.
عراقچی خاطرنشان کرد: اگر صدها سال بعد از فرزندان ما بپرسند پدران شما در این مقطع تاریخی چه کردند، خواهند گفت پدران ما با تمام وجود در برابر جبههای که علیه ایران شکل گرفته بود ایستادند. این یک اغراق نیست؛ آمریکا با تمام امکانات خود و برخی کشورها نیز با در اختیار گذاشتن تسلیحات، در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر برای کشورهای منطقه گفت: یکی از مهمترین نتایج این جنگ آن بود که کشورهای منطقه دریافتند پایگاههای آمریکایی در داخل کشورهایشان نتوانسته است امنیت آنها را تأمین کند و متوجه شدند که آمریکا در درجه نخست به دنبال حمایت از رژیم صهیونیستی است، نه دفاع از آنها.
او افزود: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا، به اهداف آمریکایی حمله کرد، نه کشورهای دوست و برادر. کشور آمریکا به اهداف کشور ما حمله کرده بود و ما نیز در پاسخ، اهداف آمریکایی را مورد حمله قرار دادیم. هر جا پایگاه آمریکایی وجود داشته باشد، میتواند مورد هدف قرار گیرد و نیروهای ما از کشور دفاع خواهند کرد.
عراقچی تأکید کرد: آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادند، یک تهاجم نامشروع بود و آنچه جمهوری اسلامی ایران انجام داد، دفاع مشروع بود و ایران حق داشت از خود دفاع کند.
او ادامه داد: کشورهای منطقه متوجه شدند که نمیتوانند امنیت خود را به آمریکا گره بزنند و به همین دلیل امروز شاهد تلاش آنها برای ائتلاف و همکاری با یکدیگر هستیم. این موضوع نشان میدهد که بسیاری از آنها از آمریکا قطع امید کردهاند.
وزیر امور خارجه با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این جنگ نشان داد که ما موشکهای خود را با تکیه بر توانمندیهای خودمان ساختهایم و برای امنیت کشور، ابتدا به خداوند متعال و سپس به تسلیحات، فناوری و توان داخلی خود اتکا داریم.
او افزود: آمریکا در مقابله با موشکهای ایران عاجز ماند و تصاویر اصابت موشکها به پایگاههای آمریکا در منطقه نشان داد که آنها قادر نیستند جلوی موشکهای ایرانی را بگیرند.
آقای عراقچی با اشاره به واکنش ملتهای جهان اسلام به تحولات اخیر گفت: این جنگ همچنین نشان داد که مردم جهان اسلام حقایق را بهخوبی درک میکنند. مواضعی که دولتهای مختلف اتخاذ کردند و ابراز محبتهایی که نسبت به ما صورت گرفت، در واقع ابراز محبت به مردم ایران بود؛ چراکه آنها من را نماینده جمهوری اسلامی و نماینده ملتی میدانستند که در برابر آمریکا ایستادگی کرده است.
او اضافه کرد: این مسئله سرمایه بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد و جهان اسلام به این نتیجه رسید که مردم ایران در برابر آمریکا ایستادگی کردهاند. ما نیز مردم لبنان و همه اعضای جبهه مقاومت را قدردان خود میدانیم و هیچگاه حمایت و همراهی آنها را فراموش نخواهیم کرد.
عراقچی تأکید کرد: حتی در طول مذاکرات، همانقدر که درگیر مسئله پایان جنگ در ایران بودیم، به فکر لبنان نیز بودیم و هیچگاه کسانی را که در کنار ما ایستادند فراموش نمیکنیم.
وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به نقش رهبر شهید در تقویت توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران گفت: همه این پیروزیهایی که به دست آمد، نتیجه رهبری، راهنمایی و تدابیری بود که رهبر شهید ما در ۴۰ سال گذشته به ما آموخت.
او افزود: ایشان ایستادگی در برابر قدرتها را به ما یاد داد و به ما جرأت مواجهه با طوفان بخشید. او چهره واقعی غرب را به ما نشان داد و خوداتکایی را در همه عرصهها به ما آموخت؛ از اقتصاد مقاومتی گرفته تا توانمندیهای دفاعی.
سید عباس عراقچی تصریح کرد: رهبر شهید ما را به سمت دفاع واقعی و استقلال کشور هدایت کرد. در ۴۰ سال گذشته، با وجود سه جنگ با ابرقدرتها، حتی یک سانتیمتر از خاک ایران از دست نرفت و این استقلال و اعتمادبهنفس، میراث مهمی است که ایشان برای ملت ایران به جا گذاشت.
او با اشاره به تأثیر این رویکرد در عرصه دیپلماسی اظهار کرد: همین اعتمادبهنفس را در مذاکرات و دیپلماسی نیز از ایشان آموختیم. ایشان به ما یاد داد که در مذاکرات باید دیپلماسی، مصلحت و حکمت را رعایت کنیم و در عین حال عزت را حفظ کنیم.
عراقچی تأکید کرد: ما همواره بر این سه اصل پایدار هستیم؛ هیچکس حق ندارد از عزت کشور بکاهد و جمهوری اسلامی ایران در برابر زیادهخواهی دیگران کوتاه نخواهد آمد. همانگونه که در میدان از کشور دفاع میکنیم، در عرصه دیپلماسی نیز از منافع و عزت ملت ایران دفاع خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات پس از جنگ گفت: پس از پایان جنگ، سه ماه مذاکره کردیم و نتیجه آن رسیدن به سندی بود که بسیاری در جهان به آن اذعان کردند و آن را نشانه پیروزی ایران در عرصه دیپلماسی و میدان دانستند.
او افزود: یکی از نشانههای این مسئله آن بود که طرف مقابل نتوانست بیش از دو هفته به شرایط ادامه دهد. ما در برابر نقض آتشبس کوتاه نمیآییم و اجازه نمیدهیم دشمن تصور کند که نقض توافق میتواند به یک عادت تبدیل شود.
عراقچی خاطرنشان کرد: ما درباره امنیت کشور شوخی نداریم و رزمندگان ما پاسخ هر آتشی را خواهند داد. پس از ۱۷ روز، دشمنان از ادامه جنگ ناامید شدند و بار دیگر به فشار اقتصادی روی آوردند.
او با اشاره به آثار تحریمها گفت: فشار اقتصادی برای کشور هزینه دارد، اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل این فشارها خود را نمیفروشد. همانگونه که در برابر تحریمهای آمریکا در دوره اوباما ایستادیم، در برابر تحریمهای جدید نیز مقاومت خواهیم کرد. ما اوباما و ترامپ را دیدهایم و خصلت استکباری و روحیه آمریکایی را در همه آنها مشاهده کردهایم.
سید عباس عراقچی، با تأکید بر رویکرد ایران برای توسعه روابط با کشورهای اسلامی گفت: ما خواهان روابط حسنه با همه کشورهای اسلامی، بهویژه کشورهای همسایه، هستیم و در همین راستا به دنبال گسترش روابط اقتصادی با کشورهای اسلامی هستیم
او افزود: با همسایگان خود خواهان روابط خوب همسایگی هستیم و در منطقه غرب آسیا نیز به دنبال روابط مناسب و سازنده با همه کشورها هستیم.
عراقچی درباره روابط ایران و مصر اظهار داشت: ما خواهان روابط خوب با مصر هستیم و هر زمان دوستان ما در مصر به این نتیجه برسند و آمادگی احیای روابط را داشته باشند، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی از سوی یکی از علمای مصری درباره روابط تهران و قاهره تصریح کرد: پاسخ این سؤال را باید وزیر خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، بدهد؛ اما در حال حاضر هیچ زمینهای برای اختلاف میان ایران و مصر وجود ندارد.
او همچنین درباره روابط ایران و لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط خوب با همه گروهها و جناحهای لبنان است و با دولت این کشور نیز آمادگی روابط خوب داریم. البته برخی سیاستهای دولت لبنان را نمیپسندیم و امیدواریم وزارت خارجه لبنان عقلانیت بیشتری از خود نشان دهد.
عراقچی با اشاره به روابط ایران با کشورهای آفریقایی نیز اظهار داشت: ایران همواره روابط خوبی با کشورهای آفریقایی داشته و خواهان گسترش و تعمیق این روابط است.
وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت وحدت اسلامی گفت: نگاه ما به جهان اسلام، نگاه وحدت است و این رویکرد از آموزههای امام خمینی (ره) و پس از ایشان رهبر شهید ماست؛ رویکردی که پس از شهادت ایشان برای ما اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
او تصریح کرد: ما به دنبال گسترش روابط با جهان اسلام بر مبنای نگاه وحدتمحور هستیم و کشورهای همسایه نیز برای ما جایگاه ویژهای دارند.
عراقچی ادامه داد: من اعتماد دارم که خداوند مسیر وحدت را برای ما گسترش خواهد داد. ما نباید اجازه دهیم تنازع و اختلاف در میان ما شکل بگیرد و باید توجه داشته باشیم که نشانههای زیادی وجود دارد که برخی از این اختلافات توسط دشمنان هدایت میشوند؛ بنابراین باید هوشیار و مراقب باشیم.
وزیر امور خارجه در پایان از حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای برگزاری این نشست و تلاشهای آنان در مسیر تقویت وحدت اسلامی قدردانی کرد.