طرح تأمین آب شرب برای روستا‌های عبدل‌آباد، همایی و شهرک‌کهنه در بخش بلهرات شهرستان میان‌جلگه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میان‌جلگه گفت: عملیات حفر و تجهیز چاه جدید با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان و اجرای خط انتقال به طول دو کیلومتر با اعتبار ۳ میلیارد تومان انجام شده است.

صیفی افزود: همچنین با هدف کاهش هدررفت آب و تقویت پایداری شبکه، عملیات اصلاح شبکه‌های فرسوده و نوسازی انشعابات در این روستا‌ها صورت گرفته است که مجموع اعتبار کل این اقدامات ۲۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیر آبفای شهرستان میان‌جلگه خاطرنشان کرد: با تلاش شبانه‌روزی مأموران اجرایی و همکاری مسئولان محلی، مشکل آب شرب این سه روستا برطرف شد. همچنین برنامه‌ریزی برای افتتاح سه طرح آبرسانی دیگر در کمتر از یک ماه آینده در دستور کار قرار دارد تا بخش عمده‌ای از مشکلات آبی منطقه مرتفع گردد.