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عملیات ساخت مدرسه سه کلاسه روستای جنداب از توابع شهرستان میانجلگه با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان میانجلگه، در مراسم کلنگزنی این طرح که در هفته دولت برگزار شد، اظهار داشت: این مدرسه با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و شرکت معدنی دورکا که در منطقه فعال است، ساخته میشود و اعتبار آن بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
صادقی سمرجانی افزود: این آموزشگاه برای ۵۲ دانشآموز متوسطه اول در نظر گرفته شده و با افتتاح آن، دانشآموزان این مقطع از فضای ابتدایی بهطور کامل تفکیک و مجزا خواهند شد.
وی گفت: این مدرسه تا دهه مبارک فجر تکمیل و تحویل خواهد شد و با بهرهبرداری از آن، عملاً کلاسهای سنگی در این شهرستان جمعآوری و روستای جنداب بهعنوان آخرین روستای دارای مدرسه سنگی، صاحب فضای آموزشی استاندارد میشود.