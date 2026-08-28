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استاندار آذربایجانغربی گفت: امنیت پایدار و ظرفیتهای متعدد استان را به منطقه ای امن برای سرمایهگذاری، توسعه تجارت و رونق فعالیت های اقتصادی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با اشاره به امنیت پایدار استان گفت: آذربایجانغربی امروز منطقهای امن برای سرمایهگذاری و آینده کشور بوده و کسانی که پیش از این نسبت به امنیت استان تردید داشتند، پس از جنگ بهخوبی دریافتند این خطه از امنیتی پایدار و قابل اتکا برخوردار است.
رضا رحمانی امروز پیش از خطبههای نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه آذربایجانغربی تنها در یک حوزه دارای ظرفیت نیست، افزود: این خطه در بخشهای گردشگری، کشاورزی، معدن و سایر حوزهها از قابلیتهای ارزشمندی برخوردار است که میتواند زمینهساز توسعه و پیشرفت استان باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه مرز و همجواری با چند کشور خارجی از مزیتهای راهبردی آذربایجانغربی است، خاطرنشان کرد: این ظرفیتها میتواند بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه تجارت و رونق فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
استاندار آذربایجانغربی به جنگ تحمیلی رمضان و حوادث اخیر کشور نیز اشاره کرده و افزود: ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم دشمن، بار دیگر پایبندی مردم به انقلاب اسلامی، نظام، رهبری و وطن را نشان داد و برگ دیگری بر تاریخ پرافتخار کشور افزود.
رحمانی همچنین با اشاره به نقش مردم آذربایجانغربی در جنگ تحمیلی رمضان، اضافه کرد: مردم استان با اتحاد، همدلی و همراهی با نیروهای مسلح، جلوهای از غیرت و انسجام خود را به نمایش گذاشتند و این همراهی موجب شد امنیت استان بیش از پیش اثبات و تثبیت شود و دشمن فرصت هرگونه فرصتطلبی را از دست بدهد.
وی در پایان احیای دریاچه ارومیه را از اولویتهای استان دانسته و افزود: تلاش برای احیای دریاچه ارومیه با اقداماتی چون باز کردن مسیرهای انتقال آب به دریاچه در قالب پویش «رود روان» تداوم خواهد یافت.