به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سخنانی در جشنواره رسانه‌های جدید روسیه با اشاره به ادعا‌های غرب مبنی بر پیروزی در یک قرن گذشته، افزود: به نمونه اخیر ایالات متحده و ایران نگاه کنید، آمریکایی‌ها بار‌ها اعلام کرده‌اند که ایران شکست خورده و توانایی‌های آن از بین رفته است. اما ما می‌دانیم که اینطور نیست.

وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفت‌ وگو با با شبکه تلویزیونی آربی‌سی (RBC) با اشاره وضع کنونی تنگه هرمز گفت: اکنون آمریکایی‌ها از ایران می‌خواهند تنگه هرمز را باز کند؛ در حالی که تهران می‌گوید برای این منظور لازم است تحریم‌ها کاهش یافته یا لغو شوند و آنها چنین خواهند کرد.

لاوروف خاطرنشان کرد:‌ نکته بسیار جالب اینجاست که تنگه هرمز تا پیش از ۲۸ فوریه کاملاً باز بود. پس از این تجاوز، ایران نشان داد که دارای منافع ملی، غرور ملی و سنت‌های کهن است؛ تاریخ ایران چندین هزار سال قدمت دارد.