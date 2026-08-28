مردم انقلابی آذربایجان غربی در یکصد و هشتاد و یکمین شب از تجمعات شبانه بر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و دفاع از میهن اسلامی تأکید کردند.

صد و هشتاد و یکمین موج از خروش انقلابی مردم آذربایجان‌غربی

صد و هشتاد و یکمین موج از خروش انقلابی مردم آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرزداران مقاوم میهن در شمال غرب کشور همپا و همنوا بادیگر ایرانیان سرافراز باردیگر به میدان آمدند تا به دشمنان اعلام کنند با همه توان برای دفاع از وطن و انقلاب ایستادگی خواهند کرد.

مردم انقلابی آذربایجان غربی با حضور پرشور خود اعلام کردند همچون میدان نبرد نظامی در جنگ اقتصادی نیز دشمن را ناکام خواهند گذاشت.

شرکت کنندگان در این تجمعات حفظ وحدت و انسجام ملی و تقویت روحیه همکاری و همبستگی ملی وتلاش برای مدیریت مصرف را راهکار عبور از شرایط حساس کنونی اعلام کردند.