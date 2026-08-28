سرمربی سپاهان:تیم ما تیم خوبی است و بازیکنان با کیفیت خوبی داریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محرم نویدکیا پس از پیروزی مقابل گل‌گهر گفت: بازی امروز یک نیمه اول خوب برای ما بود و توانستیم بازی را کنترل کنیم.

‌نوید کیا افزود: می‌دانستیم گل گهر تیم جنگنده و خوبی است و در ضدحمله‌ها و ایستگاهی ممکن است برای ما دردسر ساز شود.

وی گفت: در نیمه دوم کمی متعادل‌تر بودیم و در ۱۰ دقیقه پایانی کمی عقب نشستیم و گل گهر فشار وارد کرد و این هم طبیعی بود چراکه ما نیاز به این ۳ امتیاز داشتیم و فشار روی بازیکنان بود.

نوید کیا افزود: ما متاسفانه در ۲ بازی گذشته نتیجه را مقابل مدعیان واگذار کردیم و کمی عقب افتادیم و شرایط برای ما سخت شد.

وی ادامه داد: مطمئنا در هفته‌های آینده اگر بتوانیم نتیجه مناسب کسب کنیم، شرایط را برای خود بهتر خواهیم کرد و با هماهنگی بیشتر به آنچه که نیاز داریم می‌توانیم برسیم و امتیاز‌ها را جبران کنیم.

نوید کیا گفت: تیم ما تیم خوبی است و بازیکنان با کیفیت خوبی داریم و مطمنا از نظر روانی این نتیجه برای ما موثر بود و کسب نتایج مناسب در هفته‌های آینده ظرفیت تیم را بیشتر نشان خواهد داد.

وی افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت روز به روز به هماهنگی بهتر و بیشتری برسیم و نتیجه‌های لازم را کسب کنیم.