به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یوری اوشاکوف در جمع خبرنگاران گفت: دیدار‌های دوجانبه رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان با دیدار با رئیس‌جمهور ایران آغاز خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: این دیدار با توجه به اوضاع آشفته کنونی منطقه و تحولات ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ بنابراین، بدون تردید خاورمیانه موضوع کلیدی در مذاکرات رهبران دو کشور خواهد بود. البته در این دیدار درباره مسائل دوجانبه نیز گفت‌و‌گو خواهد شد.

پیش‌از این، سفیر ایران در روسیه از برنامه‌ریزی برای دیدار رؤسای جمهور دو کشور در هفته پیش رو خبر داده بود.

بیست و ششمین اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است نهم و دهم شهریور امسال در شهر بیشکک قرقیزستان – رئیس دوره‌ای این سازمان در سال ۲۰۲۶ - برگزار شود.

شعار این اجلاس، «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» است.

سازمان همکاری شانگهای سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس شد. اعضای این سازمان هم‌اینک جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و بلاروس هستند.

افغانستان و مغولستان اعضای ناظر این سازمان هستند. همچنین کشور‌های مصر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بحرین، کامبوج، قطر، کویت، لائوس، مالدیو، میانمار، نپال، امارات، عربستان سعودی و سریلانکا به عنوان شریک گفت‌و‌گو با این سازمان همکاری دارند.