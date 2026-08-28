فوتبال برتر:
هفته های آینده به هماهنگی بهتر خواهیم رسید
سرمربی گل گهر سیرجان: تیم ما هنوز نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل برسیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی رحمتی در نشست خبری پس از دیدار فولادمبارکه سپاهان گفت: به تیم سپاهان و کادر فنی این تیم و هوادارانشان تبریک میگویم.
وی گفت: امروز ما کمی دچار مشکل بودیم و کمبود بازیکنان کمی ما را اذیت کرد.
رحمتی با بیان اینکه تیم ما هنوز نیاز به زمان دارد تا به هماهنگی کامل برسیم افزود: ما در دقیقه ۲ یک موقعیت خوب داشتیم که اگر از آن استفاده کرده بودیم شاید نتیجه دیگری رقم میخورد.
وی گفت: بازی یک نیمه در دست سپاهان بود و یک نیمه هم در اختیار ما بود.
رحمتی ادامه داد: به بازیکنان تیمم بابت این بازی خسته نباشید میگویم که جنگیدن و تلاش کردند و موقعیت های خوبی هم به دست آوردیم ولی در مجموع این فوتبال است و باید خود را برای دیدار های بعدی آماده کنیم.
سرمربی گل گهر ادامه داد: باید برای هماهنگی بیشتر زمان داشته باشیم و مطمنا در هفته های آینده با تمرینات بیشتر به هماهنگی بهتر خواهیم رسید و نتایج مناسب که توقع داریم کسب خواهیم کرد.