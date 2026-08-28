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معاون نیروی انسانی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:آزمون افسری محصل کارشناسی و کاردانی بدو استخدام و درجهداران شاغل فراجای شمالغرب کشور در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ سید یعقوب موسوی گفت:آزمون افسری محصل کارشناسی و کاردانی بدو استخدام و درجهداران شاغل فراجای شمالغرب کشور با حضور بیش از ۸۰۰ نفر در رستههای مختلف برگزار شد.
وی افزود:نتایج این آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد و پذیرفتهشدگان بر اساس نیاز فراجا در رستههای مختلف جذب و بکارگیری میشوند.