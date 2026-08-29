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همزمان با هفته دولت، میز خدمت وزارت آموزش و پرورش با حضور جمعی از اعضای شورای معاونان این وزارتخانه، با هدف پاسخگویی مستقیم به مردم و تسهیل در ارائه خدمات آموزشی در مصلای تهران برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته دولت، میز خدمت وزارت آموزش و پرورش با حضور جمعی از اعضای شورای معاونان این وزارتخانه، با هدف پاسخگویی مستقیم به مردم و تسهیل در ارائه خدمات آموزشی، پیش از ظهر امروز، جمعه ششم شهریورماه، در مصلای تهران برپا شد.
در این برنامه، جمعی از مسئولان و اعضای شورای معاونان وزارتخانه با حضور در میز خدمت، به صورت مستقیم با نمازگزاران و مراجعهکنندگان گفتوگو کردند و به پرسشها، درخواستها و دغدغههای آنان در حوزههای مختلف آموزش و پرورش پاسخ دادند.
برپایی این میز خدمت، فرصتی برای ارتباط بیواسطه مردم با مسئولان و طرح مستقیم مسائل و مشکلات در حوزه آموزش و پرورش فراهم کرد و مراجعان توانستند درخواستها و مطالبات خود را مطرح و راهنماییهای لازم را از مسئولان مربوط دریافت کنند.
این اقدام در راستای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش برای تقویت ارتباط مستقیم با مردم، ارتقای کیفیت خدماترسانی و پاسخگویی به مطالبات و درخواستهای شهروندان و همزمان با برنامههای هفته دولت انجام شد.