نخستین رویداد ملی و چهاردهمین همایش شاهنامه‌خوانی، با حضور مسولان کشوری، مدیران استانی و چهره‌های برجسته ادبیات فارسی در فرهنگسرای لردگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ همزمان با آغاز نخستین رویداد ملی شاهنامه‌خوانی در لردگان، خانه شاهنامه لردگان، به‌عنوان دومین پایگاه تخصصی شاهنامه‌خوانی در استان چهارمحال‌وبختیاری افتتاح شد.

این همایش که پس از ۱۳ دوره برگزاری منطقه‌ای، امسال با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به سطح «ملی» ارتقا یافته است، میزبان اجرای برگزیدگان حماسه‌خوانی و نقالی از سراسر کشور بود.

ایوب دهقان‌کار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این همایش، ضمن تأکید بر اهمیت استراتژیک این رویداد، اظهار داشت: شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، سند هویت تاریخی و تجلی‌گاه پیوند ناگسستنی زبان فارسی با روحیه حماسی اقوام ایران‌زمین، به‌ویژه قوم سرافراز لر و بختیاری است.

وی ارتقای این رویداد به سطح ملی و تأسیس «خانه شاهنامه» را گامی راهبردی در راستای بازآفرینی سنت‌های اصیل روایی و انتقال مواریث تمدنی به نسل جوان دانست و تصریح کرد: این اقدامات، بازویی قدرتمند برای تقویت همبستگی و انسجام ملی به شمار می‌روند.

این آیین با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای همچون سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، شاه‌منصور شاه‌میرزا خواجه‌اف، مدیر فرهنگی میز تاجیکستان در سازمان اکو، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال‌وبختیاری، ایوب دهقان‌کار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدروح‌الله موسوی، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، محمدجعفر یاحقی، پژوهشگر و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از اهالی فرهنگ و مسئولان استانی برگزار شد.

همزمان با برگزاری این همایش ملی، خانه شاهنامه لردگان نیز در محل فرهنگسرای این شهرستان به‌طور رسمی افتتاح شد.

این مرکز که پس از مجتمع فرهنگی‌هنری «داراب افسر بختیاری»، دومین پایگاه تخصصی شاهنامه‌خوانی در استان چهارمحال‌وبختیاری محسوب می‌شود، بستری پایدار برای آموزش، پژوهش و هدایت هنرمندان جوان به این عرصه ارزشمند خواهد بود.