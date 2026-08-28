تقاطع غیر همسطح شهدای اقتدار ارس با ارزش سرمایه‌گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریال و با هدف تکمیل راهگذر غرب به شرق کلاله–بازرگان، ارتقای ایمنی تردد و افزایش ظرفیت عبور و مرور با حضور استاندار آذربایجان شرقی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار ارس با هدف کاهش خطرات و سوانح رانندگی، تسهیل تردد و تکمیل راهگذر غرب به شرق کلاله - بازرگان اجرا شده است.

تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار ارس از دو سازه اصلی شامل یک دستگاه پل خاص و یک دستگاه پل دو دهانه ۲۰ متری تشکیل شده و با بهره گیری از اعتبارات سازمان منطقه آزاد ارس احداث شده است.

این طرح از جمله طرح‌های زیرساختی منطقه آزاد ارس در راستای توسعه شبکه حمل و نقل و ارتقای ایمنی و روان سازی تردد در محور‌های مواصلاتی منطقه به شمار می‌رود