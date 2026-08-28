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۶ ماه حضور استوار و با صلابت مردم در میدان

حسینی بای خبرنگار صدا و سیما در شب صد و هشتادم اجتماعات شبانه مردم به میان مردم رفته و از حال و هوای این شب‌های مردم گزارشی تهیه کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۲۱:۵۷
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم
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