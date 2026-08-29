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همزمان با هفته دولت، عملیات مرمت خانه صیفور قاسمی میراث دوره قاجار در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی شهرستان اصفهان گفت:خانه تاریخی صیفور قاسمی که در ضلع غربی خیابان حکیم و در بافت کهن محله گرکیراق واقع شده است، یکی از نمونههای برجسته معماری اواخر دوره قاجار به سبک اصفهانی است.
اعظم مهرهکش ادامه داد: این خانه تاریخی که براساس اطلاعات موجود، متعلق به یکی از نوادگان ظلالسلطان ، حاکم وقت اصفهان بوده، بهنام آخرین مالک خود یعنی صیفور قاسمی شناخته میشود. این اثر در ۲۴ بهمن ۱۳۷۵ با شماره ثبت ۱۸۴۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی با تبیین جزئیات فنی این عملیات مرمتی، تصریح کرد: این بنا در حال حاضر کاربری اداری دارد و محل استقرار اداره میراثفرهنگی ، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اصفهان است که با توجه به نیازهای مبرم حفاظتی، عملیات مرمتی کنونی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال آغاز شده و هدف اصلی آن دفع رطوبت، استحکامبخشی کالبد بنا و همچنین ترمیم آسیبهای ناشی از موج حملات جنگ رمضان است.
وی تأکید کرد: تلاش میشود با اجرای اقدامات اصولی و تخصصی مرمتی، ضمن حفظ کامل اصالت و ویژگیهای معماری بنا، زمینه بهرهبرداری پایدار از آن فراهم شود. انتظار میرود این عملیات ارزشمند تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ با موفقیت به اتمام برسد.