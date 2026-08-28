هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران؛ آلومینیوم به تساوی مقابل خیبر بسنده کرد

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران؛ آلومینیوم به تساوی مقابل خیبر بسنده کرد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۹:۱۵ امشب جمعه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه امام خمینی اراک به مصاف هم رفتند.

موعود بنیادی‌فرد با کمک‌های بهمن عبدالهی و سجاد ایرانپور قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

با وجود انجام بازی در اراک، اما این خیبر بود که ابتدا به گل رسید. در دقیقه ۱۵، امیرحسین مرادی با پاس در عمق عیسی مرادی با محمد خلیفه تک به تک شد و با یک شوت دروازه آلومینیوم را باز کرد تا خیبر یک بر صفر پیش بیفتد.

آلومینیوم در اولین دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه اول به گل مساوی رسید. برخورد توپ به دست مدافع خیبر باعث شد تا داور پس از بررسی توسط VAR، اعلام پنالتی کند.

شروین بزرگ پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و گل تساوی خیبر را به ثمر رساند.

نیمه اول با تساوی یک- یک آلومینیوم و خیبر به پایان رسید.

در آغاز نیمه دوم، آلومینیوم در دقیقه ۵۵، ابوالفضل قنبری روی پاس عمقی بهرام گودرزی، دروازه خیبر را باز کرد تا نتیجه ۲ بر یک به نفع شاگردان قربانی شود.

در ادامه خیبر برای جبران گل خورده رو به جلوتر بازی کرد و در نهایت در دقیقه ۸۲ توانست گل مساوی را به ثمر برساند.

در نهایت آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد با تساوی ۲- ۲ به کارشان پایان دادند.

آلومینیوم با این تساوی، ۸ امتیازی شد و در رده سوم قرار گرفت.

خیبر هم ۳ امتیازی شد و در رده دوازدهم ایستاد.

ترکیب ابتدایی آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، محمود مطلق‌زاده، ابوالفضل قنبری، شروین بزرگ، علی وطن‌دوست، سیدمهدی مهدوی، سیدمهران موسوی و عباس کهریزی

سرمربی: پیروز قربانی

ترکیب ابتدایی خیبر خرم‌آباد:

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، عیسی مرادی، مسعود محبی، حمید حاجی‌آقایی، مهرداد قنبری، مصطفی خانزادی، فرشاد محمدی‌مهر، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده و اسماعیل بابایی

سرمربی: فراز کمالوند