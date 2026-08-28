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بدون تعارف با زندانیان مالی

بدون تعارف این هفته به سراغ زندانیانی رفته است که هر کدامسالهاست به علت مشکلات مالی دور از خانواده در حبس هستند
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶- ۲۱:۴۹
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برچسب ها: بدون تعارف ، زندانیان مالی
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