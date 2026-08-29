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نخستین حفاظهای غلتکی (Roller Barrier) کشور در طرح مجموعه پلها و زیرگذر شهید رئیسی اصفهان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: این سامانه ایمنی با دانش بومی و مهندسی معکوس ساخته شده است.
سعید ساکت با بیان اینکه ایمنی معابر شهری خط قرمز این معاونت است، افزود: با هدف ارتقای سطح ایمنی کاربران ترافیکی، برای نخستین بار در کشور، حفاظهای غلتکی در طرح مجموعه پلها و زیرگذر شهید رئیسی نصب و اجرا شد.
وی افزود: این حفاظها با پیگیری و مدیریت معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان و با تکیه بر دانش متخصصان داخلی، در یک فرایند مهندسی معکوس، بازطراحی و ساخته شده است که این دستاورد، گامی مهم در مسیر بومیسازی فناوریهای نوین ترافیکی محسوب میشود.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تشریح مکانیزم عملکرد این حفاظها تاکید کرد: مهمترین ویژگی این سامانه، جذب حداکثری انرژی ضربه و تبدیل آن به انرژی چرخشی است؛ این فناوری بهگونهای طراحی شده که هنگام برخورد احتمالی وسیله نقلیه با گاردریل، انرژی ضربه مستهلک شده و از بروز تصادفات مرگبار جلوگیری میکند.
سعید ساکت تأکید کرد: علاوه بر جذب ضربه، این حفاظها با هدایت مجدد وسیله نقلیه به سمت مسیر اصلی جاده، مانع از انحراف خودرو به خارج از مسیر یا برخورد با سایر موانع صلب میشود و ریسکهای جانی را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
وی با اشاره به ویژگیهای بصری این تجهیزات گفت: رنگ و درخشندگی خاص این غلتکها، عامل مؤثری برای هدایت بصری رانندگان در شرایط مختلف نوری است که به کنترل بهتر وسایل نقلیه توسط رانندگان و پیشگیری از خطاهای احتمالی کمک میکند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان بیان کرد: بهرهگیری از فناوری های نوینِ ایمنی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، رویکرد اصلی این معاونت است و تلاش میکنیم تا با توسعه این حفاظهای هوشمند در نقاط پرخطر شبکه معابر، امنیت تردد شهروندان را به حداکثر برسانیم.
این طرح عظیم با اعتباری بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان، گره ترافیکی شرق اصفهان را باز میکند و با حذف زیرگذرهای ناایمن، جان هموطنان را در اولویت قرار میدهد.
این طرح ترافیکی با مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع، طول ۳ کیلومتر، ۶ پل سوارهرو، یک پل عابر پیاده و ۱۸۰۰ متر زیرگذر، ستون فقرات ترافیکی شرق اصفهان خواهد بود و کنار ساماندهی سیما و منظر شهری، کیفیت زندگی را برای ساکنان منطقه حصه ارتقا خواهد داد.