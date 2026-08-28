همزمان با هفته دولت مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر هادی شهر در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۰۰ مترمربع و با هزینه کرد ۹۰ میلیارد تومان احداث و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر هادی‌شهر اظهار کرد:مدرسه سازی و نهضت توسعه عدالت آموزشی از سیاست‌های مهم دولت و مورد تاکید رئیس جمهور است و ما به نمایندگی از دکتر پزشکیان وظیفه داریم در گسترش فضا‌های آموزشی و مهمتر از آن، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش تلاش کنیم.

وی افزود: من به عزیزان در آموزش و پرورش و نوسازی مدارس تاکید کرده‌ام که همان گونه که تبریز و آذربایجان در بسیاری از حوزه‌ها شهر اولین‌هاست در زمینه آموزش‌های نوین نیز باید رتبه نخست را داشته باشیم و این یک تکلیف برای مجموعه آموزش و پرورش استان است.

سرمست همچنین با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس گفت: منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور، در حوزه‌های صنعت، تولید و تجارت ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگ و هنر و حمایت از مناطق پیرامونی نیز بیش از پیش ایفای نقش کند.

وی در پایان از همه دست اندرکاران اجرای طرح مدرسه ۱۲ کلاسه شهید باهنر هادی شهر قدردانی کرد.