تیم فوتبال شمس‌آذر در هفته چهارم لیگ برتر ایران با برتری مقابل نساجی به نخستین برد خود در فصل جدید دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های نساجی و شمس‌آذر از ساعت ۱۹:۱۵ امشب جمعه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند.

کیوان علیمحمدی با کمک‌های یعقوب حجتی و امیر غفوری قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

نساجی هر چند در خانه بازی می‌کرد، اما این شمس‌آذر بود که بهتر توانست از موقعیت‌هایش استفاده کرد. در دقیقه ۲۷ محمدرضا محمدی روی یک شوت از پشت محوطه جریمه دروازه نساجی را باز کرد و شمس‌آذر را یک بر صفر پیش انداخت.

نیمه اول با برتری یک بر صفر شمس‌آذر مقابل نساجی به پایان رسید.

در نیمه دوم خبری از جبران نساجی نبود و این بار هم محمدی در دقیقه ۵۵ باز هم با یک شوت از پشت محوطه جریمه برای دومین بار دروازه نساجی را باز کرد تا نتیجه ۲ بر صفر به نفع شمس‌آذر شود.

در نهایت شمس‌آذر توانست با نتیجه ۲ بر صفر نساجی را شکست دهد و اولین برد این تیم قزوینی در فصل جدید ثبت شود.

شمس‌آذر با این برد، ۴ امتیازی شد و در رده دهم قرار گرفت.

نساجی هم با ثبت سومین شکست در چهارمین بازی، یک امتیازی و در رده هفدهم باقی ماند تا بحران این تیم شدید شود.

ترکیب ابتدایی نساجی:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، بهروز نوروزی‌فرد، ابولفضل کوهی، پوریا سرآبادانی، کوروش اژدهاکش، افشین صادقی، جواد آقایی‌پور، عیلرضا آراسته، پوریا رضازاده و علی‌اصغر اعرابی

سرمربی: مجتبی حسینی

ترکیب ابتدایی شمس‌آذر:

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، محمدرضا رضایی، امیرطاهر، مهدی حسینی، امیرمحمد محکم‌کار، سینا معظمی تبار، محمدرضا محمدی، کیانوش معظمی و مهدی ممی‌زاده و میلاد سورگی

سرمربی: وحید رضایی