نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: ۷۰ درصد زیرساختهای حیاتی کشور که در جریان حملات اخیر به تأسیسات نفت، گاز و راهها آسیب دیده بودند، ترمیم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یحیی سلیمانی در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی در بخش بلهرات شهرستان میانجلگه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت گگفت: هفته دولت نماد ایثارگرانی است که جان خود را در مسیر خدمت به مردم فدا کردند.
وی افزود در سایه ایستادگی مردم، نظام جمهوری اسلامی با وجود ۵۳ سال تحریم و بیش از ۶ هزار مورد محدودیت خارجی، همچنان پویا و زنده است.
سرعت بازسازی زیرساختها در شرایط بحرانی
نماینده نیشابور با اشاره به آسیبهای گسترده به تأسیسات کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان خسارت در کمتر از ۱۰ روز به زیرساختهای اساسی از جمله برق، پالایشگاهها و جادهها وارد شد که هدف آن قطع ارتباط جنوب با مرکز کشور بود.
سلیمانی افزود:با وجود کمبود شدید منابع و تورم، در کمتر از سه ماه بیش از ۷۰ درصد از این تخریبها بازسازی شده است که این امر یک موفقیت بزرگ در مدیریت بحران به شمار میرود.
وی گفت: پالایشگاهها و پتروشیمیها بیشترین آسیب را دیدند و برخی از آنها هنوز به مدار بازگشتهاند، اما افتتاح طرحهای عمرانی در شرایط کنونی، پیامی به مردم و دنیاست که حاکمیت در سختترین شرایط نیز به نیازهای واقعی مردم پاسخ میدهد.
چالشهای حاکمیتی در حوزه آب و تورم
این نماینده مجلس با اشاره به بحران آب به عنوان یکی از پنج چالش اصلی کشور که مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی است، گفت: کلانشهرهایی مانند مشهد، تبریز، اهواز و تهران با کمتر از سه روز ذخیره آب اداره میشوند و وزارت نیرو ناچار شده است برای تأمین آب شرب، آب کشاورزی خریداری کند.
سلیمانی این وضعیت را نتیجه سیاستهای غلط ۴۰ ساله در حکمرانی آب دانست و افزود: تورم شدید باعث شده است هزینه حفر و تجهیز هر حلقه چاه از ۳ تا ۴ میلیارد تومان در سال گذشته، به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در سال جاری برسد که این موضوع یکی از موانع اصلی پیشروی طرح های عمرانی است.