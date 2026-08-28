به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، یحیی سلیمانی در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی در بخش بلهرات شهرستان میان‌جلگه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت گگفت: هفته دولت نماد ایثارگرانی است که جان خود را در مسیر خدمت به مردم فدا کردند.

وی افزود در سایه ایستادگی مردم، نظام جمهوری اسلامی با وجود ۵۳ سال تحریم و بیش از ۶ هزار مورد محدودیت خارجی، همچنان پویا و زنده است.



سرعت بازسازی زیرساخت‌ها در شرایط بحرانی

نماینده نیشابور با اشاره به آسیب‌های گسترده به تأسیسات کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم گفت: حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان خسارت در کمتر از ۱۰ روز به زیرساخت‌های اساسی از جمله برق، پالایشگاه‌ها و جاده‌ها وارد شد که هدف آن قطع ارتباط جنوب با مرکز کشور بود.

سلیمانی افزود:با وجود کمبود شدید منابع و تورم، در کمتر از سه ماه بیش از ۷۰ درصد از این تخریب‌ها بازسازی شده است که این امر یک موفقیت بزرگ در مدیریت بحران به شمار می‌رود.

وی گفت: پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بیشترین آسیب را دیدند و برخی از آن‌ها هنوز به مدار بازگشته‌اند، اما افتتاح طرح‌های عمرانی در شرایط کنونی، پیامی به مردم و دنیاست که حاکمیت در سخت‌ترین شرایط نیز به نیازهای واقعی مردم پاسخ می‌دهد.



چالش‌های حاکمیتی در حوزه آب و تورم