به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصاف چادرملوی اردکان با تراکتور تبریز در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر قهرمانی باشگاههای کشور از ساعت ۱۹ با حضور ۱۰ هزار تماشاگر یزدی و حدود ۳۰۰ تماشاگر تبریزی در ورزشگاه شهید نصیری شهر یزد به قضاوت پیام حیدری و کمک‌ها، فرهاد فرهادپورو بابک خسروی و داور چهارم، غلامرضا ادیبی برگزار شد و همچنین ناظر داوری، علیرضا کهوری و نماینده فدراسیون نیز مهدی سیدعلی بود.

گل‌های تیم فوتبال تراکتور تبریز در این مسابقه در دقیقه ۴۷ توسط امیر حسین حسین زاده از روی نقطه پنالتی و در دقیقه ۶+۹۰ توسط اشترال کال به ثمر رسید و همچنین در دقیقه ۶۲ امیر حسین کلباسی و دقیقه ۹۰ سیروس صادقیان بازیکنان تیم چادرملوی اردکان با دریافت کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شدند.

اسامی تیم فوتبال چادرملو اردکان شامل دسون ماردن، علیرضا آرتا، سیروس صلدقیان، عارف غلامی، دینگو تورس، رنی بوبوی، رضا محمودآبادی، رضا میرزایی، محمدحسین خسروی، امیرحسین کلباسی، سجاد مهدی ، سرمربی، محمدسعید اخبازی، مدیر تیم، فراز فاطمی و مدیر رسانه نیز فربد بقایی بود.

همچنین در تیم تراکتور تبریز نیز علیرضا صفر بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، اودیلیون زامروبکوف، سیدمهدی حسینی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، مسعود زائرکاظمین، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده بازی کردند؛ سرمربی، جواد نکونام، مدیر تیم، خداداد عزیزی و مدیر رسانه نیز کریم جمالی بود.

تیم چادرملوی اردکان، سه شنبه دهم شهریورماه ساعت ۱۹ در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر در خوزستان میهمان استقلال این شهر است.