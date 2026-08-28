رئیس جمهور ترکیه گفت: تنها در فلسطین، میلیون‌ها نفر از برادران ما در تلاش برای بقا تحت شرایط بسیار دشوار هستند و از ابتدایی‌ترین نیاز‌ها محروم مانده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ رجب طیب اردوغان اظهار داشت: در لبنان هم وضعیت مشابهی حاکم است. ۱.۳ میلیون نفر از برادران ما به دلیل حملات اسرائیل مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند، بیش از ۴ هزار نفر کشته شده‌اند و بیش از ۱۲ هزار نفر لبنانی از جمله کودکان و زنان، زخمی شده‌اند.

وی افرود: رژیم اسرائیل که به جنگ اعتیاد دارد، هر نوع تحریکی را برای بی‌ثبات کردن کل منطقه ما امتحان می‌کند و این را از همسایگانش آغاز کرده است.