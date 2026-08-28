استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت منطقه سیه رود و نوار مرزی استان گفت: احداث جاده کلاله – جلفا به عنوان یک راهگذر راهبردی در برابر مسیر زنگزور در دستور کار قرار دارد و رئیس جمهور شخصاً بر اجرای این طرح تاکید دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در حاشیه افتتاح ساختمان بخشداری سیه رود با اشاره به نقش این مجموعه در ارائه خدمات به مردم منطقه اظهار کرد: بخشداری باید منشا خدمات و آثار ماندگار باشد و در حل مشکلات مردم بیش از گذشته موفق عمل کند.

وی با تاکید بر اهمیت منطقه سیه رود و نوار مرزی استان افزود:احداث جاده کلاله–جلفا به عنوان یک راهگذر راهبردی در برابر مسیر زنگزور در دستور کار قرار دارد و رئیس جمهور شخصاً بر اجرای این طرح تاکید دارند.

سرمست همچنین ساماندهی مرز‌های نوردوز و جلفا را از دیگر برنامه‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: ساماندهی این مرز با هدف تسهیل تردد و رفت و آمد در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه تقویت شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه سیه رود خاطرنشان کرد:برای رونق کسب و کار، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت کشاورزی مردم منطقه، طرح‌هایی در دستور کار قرار دارد و مجموعه مدیریت استان از این ظرفیت‌ها حمایت خواهد کرد.

ساختمان جدید بخشداری سیه رود در زمینی با زیربنای ۲ هزار مترمربع احداث شده و بخش اداری آن با همراهی و مشارکت مردم و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.