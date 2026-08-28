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هفته چهارم رقابتهای لیگ برترفوتبال ایران با برتری خارج از خانه تراکتور مقابل چادرملو آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای چادرملو اردکان و تراکتور تبریز در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹ امشب (جمعه) در یزد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۲ به صفر تراکتور به پایان رسید تا جواد نکونام صاحب چهارمین پیروزی همراه تیمش شود. چادرملو که در سه دیدار قبلی تنها یک امتیاز کسب کرده بود همچنان روی نوار ناکامی قرار داد.
با این نتیجه تراکتور با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و چادرملو با تک امتیاز خود در انتهای جدول ایستاده است.
چادرملو صفر - تراکتور ۲
گل ها: امیرحسین حسینزاده (۴۸ - پنالتی) و اشتراکالی (۶+۹۰)
داور: پیام حیدری
اخطار: دیگو تورس از چادرملو و امیرحسین حسینزاده و دانیال اسماعیلیفر از تراکتور
اخراج: میرحسین کلباسی (۶۰) و سیروس صادقیان (۹۰) از چادرملو