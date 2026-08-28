افشای جزئیات مذاکرات محرمانه میان آمریکا و مقامات دولت موقت ونزوئلا از طرح واشنگتن برای واگذاری ۱۰۰ ساله میادین نفتی حاوی ۹۰ میلیارد بشکه نفت به شرکت‌های آمریکایی و زمزمه‌هایی مبنی بر خروج کاراکاس از سازمان اوپک پرده برداشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از رسانه‌های آمریکایی (آکسیوس و بلومبرگ)؛ دولت آمریکا در چارچوب سیاستی استعماری و توسعه‌طلبانه در آمریکای لاتین، در حال نهایی‌کردن توافقی با دولت موقت ونزوئلا به ریاست دلسی رودریگز است تا سهمی عمده و بلندمدت از ذخایر عظیم نفتی این کشور را تصاحب کند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را یادآور اشغال و چپاول منابع انرژی عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ توصیف می‌کنند.

بر اساس این گزارش‌ها، مذاکرات پشت‌پرده که به سرپرستی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان است، بر واگذاری حدود ۱۲ میدان نفتی با ذخایری نزدیک به ۹۰ میلیارد بشکه (معادل یک‌سوم کل ذخایر اثبات‌شده ونزوئلا) متمرکز است، یکی از سناریو‌های اصلی اجاره ۱۰۰ ساله این میادین به شرکت‌ها و کارتل‌های نفتی آمریکایی است؛ میادینی که پیش از این قرارداد‌های توسعه‌ای با طرف‌های چینی داشتند.

یکی از مقامات کاخ سفید در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها مدعی شده است که این توافق تأمین انرژی آمریکا را برای نسل‌های آینده تضمین می‌کند، هم‌زمان کریس رایت وزیر انرژی آمریکا نیز در حال برنامه‌ریزی برای سفر به کاراکاس جهت تسریع حضور غول‌های نفتی ایالات متحده در این کشور است.

در تحولی هم‌راستا با منافع نفتی واشنگتن، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که کاراکاس تحت فشار‌های کاخ سفید، گزینه خروج از سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) که ونزوئلا از بنیان‌گذاران اصلی آن در سال ۱۹۶۰ بوده است را بررسی می‌کند؛ اقدامی که در راستای تضعیف بازار جهانی نفت و تسهیل تسلط شرکت‌های غربی ارزیابی می‌شود.

افشای این تحرکات پشت‌پرده و ماهیت استثماری توافقات نفتی جدید، موجی از خشم و نگرانی را در میان محافل سیاسی و اقتصادی مستقل نسبت به بازگشت کامل ونزوئلا به مدار نفوذ و غارتگری امپریالیسم آمریکا برانگیخته است.