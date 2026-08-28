به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،رضا مختاری رئیس هیات سوارکاری مراغه گفت:سوارکاران سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل با ۳۵ راس اسب در این مسابقات شرکت کردند.

مختاری افزود: این رقابت‌ها در ۴ رده برگزار و در پایان هر رده به سوارکارانی که مسیر مسابقه را بدون خطا طی کردند گواهی اهدا شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد نشاط و شادابی، ارتقای سطح فنی سوارکاران و آماده‌سازی آنان برای حضور در رقابت‌های کشوری عنوان کرد.

در پایان این دوره از مسابقات نفرات برتر هر رده معرفی و با اهدای لوح و جوایز از آنان تجلیل شد.