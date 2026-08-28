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رئیس جمهور نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئيس جمهور با انتشار پیامی در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت نوشت: پیام پرمهر و مدبرانه رهبر عالیقدر نظام به دولت چهاردهم و اینجانب امتداد حمایت سازنده و بیمانند رهبر عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی است.
آقای پزشکیان تصریح کرد: به ملت بزرگ ایران و رهبری عزیز اطمینان میدهیم در کمال وحدت و انسجام با سایر قوا در مسیر شکوفایی و پیشرفت، حافظ اقتدار و عزت کشور باشیم.