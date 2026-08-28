\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u062c\u0644\u0633\u0647 \u0645\u062c\u0645\u0639 \u0641\u0648\u0642\u200c\u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647 \u0635\u0646\u062f\u0648\u0642 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0628\u062e\u0634 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u0633\u0627\u0644\u0646 \u062c\u0644\u0633\u0627\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0634\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\u00a0