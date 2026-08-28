بر اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سمند در محور روستایی «مصیر به طرزه» شهرستان فریدونشهر امروز دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه مذکور، ۲ واحد امدادی اورژانس به محل تصادف اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام گرفت.

عباس عابدی افزود: در این حادثه، یک مرد ۵۹ ساله و یک زن ۳۱ ساله به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان بیان کرد: پنج مصدوم دیگر این حادثه شامل دو مرد ۲۸ و ۳۰ ساله، دو زن ۳۰ ساله و یک کودک ۱۱ ساله بودند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی رسول اکرم (ص) فریدونشهر منتقل شدند.