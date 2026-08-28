پخش زنده
امروز: -
تیمهای پیکان و استقلال خوزستان در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال پیکان و استقلال خوزستان از ساعت ۱۹ شامگاه امروز جمعه از هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه پاس برگزار شد که با تساوی بدون گل دو تیم به پایان رسید.
شاگردان ساکت الهامی که با برتری هفته گذشته خود مقابل خیبر خرمآباد، انگیزه بالایی برای کسب دومین برد متوالی خود داشتند از ابتدای مسابقه سعی کردند توپ و میدان را در اختیار داشته باشند. تلاشهای آنها بخصوص در نیمه اول با عملکرد تحسین برانگیز خط دفاع بخصوص دروازه بان استقلال خوزستان روبهرو شد.
حجت احمدی دوبار در ۴۵ دقیقه ابتدایی صاحب موقعیت شد، اما محمدامین رضایی مانع از لرزیدن تور دروازه استقلال خوزستان شد تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد.