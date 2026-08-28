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هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال ایران با صدرنشینی مس سونگون به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال ایران امروز جمعه ششم شهریور با برگزاری چهار بازی به پایان رسید.
در مهمترین بازی هفته مس سونگون با نتیجه ۲ بر یک از سد نگین تندیس قرچک گذشت.
در دیگر دیدار مهم هفته، گیتی پسند اصفهان و گهرزمین سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۳ خاتمه یافت.
مس سونگون در پایان هفته دوم با شش امتیاز صدرنشین است. پالایش شازند، گهرزمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان تیمهای چهار امتیازی جدول هستند.
نتایج بازیهای امروز جمعه لیگ برتر:
پالایش شازند ۶ - ۲ دائم پناه مشهد
نگین تندیس قرچک یک - ۲ مس سونگون
فولاد زرند ایرانیان صفر - صفر سن ایچ ساوه
پالایش نفت بندرعباس ۴ - ۲ دلسوختگان قم
نتایج بازیهای روز گذشته(پنج شنبه):
گیتی پسند ۳ - ۳ گهر زمین سیرجان
شهرداری ساوه ۳ - صفر پالایش نفت اصفهان
پردیس شهید شیری یک - ۴ فولاد هرمزگان