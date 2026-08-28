به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران امروز جمعه ششم شهریور با برگزاری چهار بازی به پایان رسید.

در مهم‌ترین بازی هفته مس سونگون با نتیجه ۲ بر یک از سد نگین تندیس قرچک گذشت.

در دیگر دیدار مهم هفته، گیتی پسند اصفهان و گهرزمین سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۳ خاتمه یافت.

مس سونگون در پایان هفته دوم با شش امتیاز صدرنشین است. پالایش شازند، گهرزمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان تیم‌های چهار امتیازی جدول هستند.

نتایج بازی‌های امروز جمعه لیگ برتر:

پالایش شازند ۶ - ۲ دائم پناه مشهد

نگین تندیس قرچک یک - ۲ مس سونگون

فولاد زرند ایرانیان صفر - صفر سن ایچ ساوه

پالایش نفت بندرعباس ۴ - ۲ دلسوختگان قم

نتایج بازی‌های روز گذشته(پنج شنبه):

گیتی پسند ۳ - ۳ گهر زمین سیرجان

شهرداری ساوه ۳ - صفر پالایش نفت اصفهان

پردیس شهید شیری یک - ۴ فولاد هرمزگان