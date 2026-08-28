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مرحله ایمن سازی محدوده حادثه دیده خط انتقال فاضلاب خیابان نشاط اصفهان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی شکستگی خط انتقال فاضلاب خیابان نشاط با قطر ۵۰۰ میلیمتر و نشت فاضلاب، حفرهای به طول ۵ عرض ۴ و عمق ۵ متر در بخشی از این خیابان ایجاد شد.
بلافاصله پس از وقوع حادثه که ظهر روز جمعه ۶ شهریور ماه رخ داد، گروههای عملیاتی و مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به همراه عوامل شهرداری و پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم برای ایمنسازی محدوده را آغاز کردند.
همچنین بهمنظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی و فراهم شدن شرایط لازم برای انجام تعمیرات، محدودیت تردد خودروها در دو طرف محدوده حادثه توسط پلیس راهور اعمال شد.
در حال حاضر، نیروهای عملیاتی آبفای استان اصفهان در حال انجام اقدامات فنی برای رفع شکستگی خط انتقال فاضلاب و کنترل شرایط هستند و پس از تکمیل عملیات و ایمنسازی محل، اقدامات لازم برای ترمیم و بازسازی بخش آسیبدیده با همکاری دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
اضافه میشود بخشی از شبکه آبرسانی این خیابان با قطر ۱۵۰ میلیمتر و از جنس چدن داکتیل نیز دچار شکستگی شده است که تعمیرات آن به صورت همزمان آغاز شد.
پیش بینی میشود این عملیات تا عصر فردا به طول انجامد و عملیات عبور و مرور در این خیابان تا اوایل روز یکشنبه ۸ شهریور ماه آغاز شود.