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تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور و دیداری پرگل برابر تیم دلسوختگان قم به برتری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شاگردان علیرضا افضل در تیم پالایش نفت بندرعباس امروز (۶ شهریور) در بندرعباس با نتیجه ۴ بر ۲ نماینده قم را شکست دادند.
تیم پالایش نفت بندرعباس با این برد شش امتیازی شد و در رتبه دوم جدول رده بندی قرار گرفت.
اما دیگر نماینده هرمزگان تیم فوتسال فولاد هرمزگان دیروز (۵ شهریور) با نتیجه ۴ بر یک تیم پردیس شهید شیری قزوین را شکست داد.
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تیم فولاد نیز با سه امتیاز در جایگاه هفتم جدول قرار دارد.