به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامان قدوسی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در قضیه صادرات نفت ایران، هیچ‌گونه مغایرتی بین حرف ریاست محترم جمهور و وزیر نفت نیست، اما ظاهرا مغرضین کماکان به‌دنبال اغراض سمی و مهمل‌بافی هستند.

بارگیری نفت در پایانه‌های نفتی و خارج کردن آن از خط محاصره در قالب صادرات، یک بحث است ولی فروش نفت‌هایی که قبلا از محاصره خارج شده و تحویل آنها به مشتری در آب‌های دوردست بحثی دیگر است.

اولی بحثی است که آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند و دومی بحث وزیر محترم نفت است. درک این وضعیت پیچیده نیست و مفهوم آن بسیار ساده است، اما کسانی که اصرار دارند حرف ریاست جمهور و وزیر نفت با هم متناقض است ماهیگیرانی هستند که آب را گل‌آلوده دیده‌اند. ­