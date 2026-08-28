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سخنگوی وزارت نفت گفت: هیچ مغایرتی میان اظهارات رئیسجمهور و وزیر نفت درباره صادرات نفت وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامان قدوسی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در قضیه صادرات نفت ایران، هیچگونه مغایرتی بین حرف ریاست محترم جمهور و وزیر نفت نیست، اما ظاهرا مغرضین کماکان بهدنبال اغراض سمی و مهملبافی هستند.
بارگیری نفت در پایانههای نفتی و خارج کردن آن از خط محاصره در قالب صادرات، یک بحث است ولی فروش نفتهایی که قبلا از محاصره خارج شده و تحویل آنها به مشتری در آبهای دوردست بحثی دیگر است.
اولی بحثی است که آقای رئیسجمهور میفرمایند و دومی بحث وزیر محترم نفت است. درک این وضعیت پیچیده نیست و مفهوم آن بسیار ساده است، اما کسانی که اصرار دارند حرف ریاست جمهور و وزیر نفت با هم متناقض است ماهیگیرانی هستند که آب را گلآلوده دیدهاند.