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فرودگاه شهدای رفسنجان با بهره گیری از زیرساختهای نوسازی شده و، بار دیگر به عنوان یکی از شریانهای اصلی حمل و نقل استان وارد مدار فعالیت شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ استاندار کرمان در آیین اولین پروازو آغاز فعالیت دوباره فرودگاه رفسنجان با حضور وزیر صمت پنجشنبه شب ابراز امیدواری کرد: رفسنجان به یکی از فرودگاههای فعال استان تبدیل شود و مبدأ و مقصد پروازهای مختلف باشد.
محمدعلی طالبی، با اشاره به وجود پنج فرودگاه فعال در استان کرمان افزود: این ظرفیت در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان موثر است.
استاندار کرمان درباره وضع فرودگاه جیرفت گفت: موضوع گمرک خارجی این فرودگاه نیز به تصویب رسیده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
طالبی، همچنین از بازسازی فرودگاه بم و بهرهبرداری دوباره از آن خبر داد .