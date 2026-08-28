فرودگاه شهدای رفسنجان با بهره گیری از زیرساخت‌های نوسازی شده و، بار دیگر به عنوان یکی از شریان‌های اصلی حمل و نقل استان وارد مدار فعالیت شد.

با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت؛

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ استاندار کرمان در آیین اولین پروازو آغاز فعالیت دوباره فرودگاه رفسنجان با حضور وزیر صمت پنجشنبه شب ابراز امیدواری کرد: رفسنجان به یکی از فرودگاه‌های فعال استان تبدیل شود و مبدأ و مقصد پرواز‌های مختلف باشد.

محمدعلی طالبی، با اشاره به وجود پنج فرودگاه فعال در استان کرمان افزود: این ظرفیت در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان موثر است.

استاندار کرمان درباره وضع فرودگاه جیرفت گفت: موضوع گمرک خارجی این فرودگاه نیز به تصویب رسیده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

طالبی، همچنین از بازسازی فرودگاه بم و بهره‌برداری دوباره از آن خبر داد .