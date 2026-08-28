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همزمان با تجمعات شبانه، مسابقه «میدان یار» برای ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارتهای مردمی و تقویت همبستگی ملی در امین شهر انار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ همزمان با تجمعات شبانه، مسابقه «میدان یار» برای ارتقای آمادگی عمومی، تقویت مهارتهای مردمی و تقویت همبستگی ملی، ایجاد نشاط و هیجان در تجمعات میدانی و به تصویر کشیدن اقتدار و صلابت مردم و در چهار بخش دانش و مهارت نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، روایت میدان و فعالیتهای فرهنگی برگزار میشود.
مسابقه «میدانیار» در چهار بخش برگزار میشود که بخش نخست به دانش و مهارت نظامی اختصاص دارد، بخش دوم شامل خودامدادی و دگرامدادی است، بخش سوم به «روایت میدان» اختصاص دارد و در بخش چهارم نیز شرکتکنندگان باید فعالیتهای فرهنگی را انجام دهند.
برای برگزاری مسابقات چهار سطح پیشبینی شده که شامل سطح مقدماتی، شهرستانی، استانی و در نهایت کشوری است و برگزیدگان مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.