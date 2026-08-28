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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نمایشگاه «مدرسه میناب» با آثار جمعی از برجسته‌ترین نقاشان معاصر ایران، چون بهزاد شیشه‌گران، سیروس مقدم، غلامعلی طاهری، مرتضی اسدی، کاظم چلیپا، علی ندایی، حسن یاقوتی، عبدالحمید قدیریان، مصطفی گودرزی، ناصر سیفی، جمشید حقیقت‌شناس، مرتضی گودرزی دیباج، سید مسعود شجاعی طباطبایی، کامیار صادقی، سید علی میرفتاح، ماهیار چرمچی، مصطفی قربانی، حسین عینی‌بخش و محمدعلی نادری جمعه ۶ شهریور در گالری حوزه هنری افتتاح شد.

در این مراسم کاظم جلیپا، محمد روح‌الامین، مصطفی گودرزی، کامیار صادقی، سیدعلی میرفتاح، ناصر صیفی، مرتضی اسدی، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنر‌های تجسمی حوزه، سیروس مقدم، محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری نام، امیر عبدالحسینی هنرگردان نمایشگاه «مدرسه میناب»، سید امیر جاوید مدیر بین‌الملل حوزه حضور داشتند.

عباس عراقچی بعد از بازدید نمایشگاه «مدرسه میناب» و در جمع خبرنگاران گفت: امروز این توفیق دست داد تا از نمایشگاه نقاشی مدرسه میناب دیدار داشته باشم، واقعا نمایشگاه تاثیرگذاری است. تابلو‌ها یکی از یکی معنادارتر و تاثیرگذارتر هستند. در دفتر یادبود نمایشگاه نوشتم «هر تابلویی به اندازه چندین سخنرانی و کتاب با انسان سخن می‌گوید و پیام منتقل می‌کند و سند حقانیت و مظلومیت مردم و کودکان ایرانی است که در این جنگ به صورت ناجوانمردانه و عمدی مورد هدف جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی واقع شدند.»

وزیر امورخارجه ادامه داد: درست است که ما کودکان میناب را از دست دادیم، اما آنها به اسطوره قهرمانی مردم ایران تبدیل شدند. مدرسه میناب و کودکان این مدرسه به یک حماسه برای مردم ایران تبدیل شدند و هیچ‌گاه این حماسه را نه فراموش می‌کنیم، نه می‌بخشیم و نه از یاد می‌بریم و همواره آن را دنبال خواهیم کرد.

او با ابراز امیدواری از اینکه بتواند این نمایشگاه را به کشور‌های دیگر منتقل کند، افزود: البته اگر طاقت آن را داشته باشند و اجازه بدهند. از آنها بعید نیست تا به ظلم‌هایی که به بشریت می‌کنند ادامه دهند. آنها این اقدامات را به اسم حقوق بشر انجام می‌دهند، اما حقوق بشر اینجا است اگر می‌خواهند حقوق بشر را ببینند و درک کنند باید به این نمایشگاه بیایند و این آثار را درک کنند.

هنر همیشه در دیپلماسی اثرگذار است

عراقچی با تاکید بر اینکه هنر همیشه در دیپلماسی اثرگذار است، افزود: پیامی که هنر با یک اثر نقاشی و فیلم می‌تواند منتقل کند، قابل مقایسه با سخنرانی نیست. در این جنگ هم هنرمندان ما آثار متعددی را به جا گذاشتند، کلیپ‌ها و موسیقی‌هایی تولید شد، خوانندگانی به میدان آمدند، نقاشی‌ها و نمایشگاه‌های نقاشی برگزار شد و من فکر می‌کنم که این باید ادامه پیدا کند تا نسل‌های آینده بدانند که مردم ایران در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه چه فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی کردند و این را فقط هنر می‌تواند نشان بدهد.

وزیر امورخارجه ادامه داد: نظر ما درباره حقوق بشر مشخص است، حقوق بشر به ابزار سیاسی در دست کشور‌های غربی تبدیل شده است و از آن بهره‌برداری سیاسی انجام می‌دهند و هیچ ارزشی برای حقوق بشر قائل نیستند. برای یک نفر در گوشه‌ای از شهر تهران صد‌ها بیانیه و اعلامیه صادر می‌کنند، اما برای ۷۰ هزار نفر که در غزه کشته شدند یک بیانیه و یک قطعنامه شورای امنیت و حقوق بشر صادر و آن را محکوم نمی‌کنند. این مسئله آشکار است.

او با بیان اینکه سیاست ایران کاملا روشن است، ادامه داد: ما به حقوق بشر به معنای واقعی کلمه در ایران معتقد هستیم و همواره از حقوق مردم ایران دفاع کردیم و اجازه نمی‌دهیم مورد سواستفاده کشور‌های دیگر واقع شود.

عراقچی با اشاره به بخشی در وزارت امور خارجه به نام دیپلماسی عمومی، توضیح داد: یکی از کار‌های این بخش استفاده از دیپلماسی هنری و فرهنگی برای انعکاس حقانیت و مواضع مردم ایران است. این بخش را در مسائل اخیر فعال کردیم و آماده پشتیبانی از هنرمندان کشورمان هستیم و آمادگی داریم این نمایشگاه و امثال این نمایشگاه به خارج از ایران منتقل شود و پیام‌رسان مردم ایران باشد. در حوزه مستندسازی جنایات امریکا هم بخش حقوقی ما بسیار فعال است و شاید تا به امروز چهار تا پنج مجلد از استنادات جنایت‌های امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه و همچنین آثار تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه آنها آماده کردیم و همینطور به این اقدامات ادامه خواهیم داد. در مجامع بین‌المللی که البته تحت تاثیر قدرت‌های دیگر هستند، آنقدر که بتوانیم این جنایت را منعکس و از حقوق مردم ایران دفاع می‌کنیم.