به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه باروق با اشاره به ولادت پیامبر اسلام گفت: با ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله کاخ کسری لرزید، ۱۴ کنگره آن فروریخت و بت‌ها به رو افتادند، تا خداوند به همه طاغوت ها و خرافه پرستها خط و نشان بکشد.

حجت‌الاسلام کبیری افزود: ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله سرآغاز حاکمیت الهی و پایان حاکمیت انسانها بود.

به گفته وی تا قبل از پیامبر اسلام مردم جزيره العرب، به شکل قبیله ای زندگی می کردند ولی با آمدن حضرت حکومت واحدی شکل داد و دو امپراتوری رم و ایران را شکست داد و این وعده الهی است که همه جهان را فراخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام کبیری در خطبه دوم نماز جمعه با حساس خواندن وضعیت کشور افزود: طرح فشار اقتصادی همه جانبه آمریکا برگرفته از مغز ترامپ است که در هنگام فرار با کامیون غذا فاسد شده است.

وی در این خصوص گفت: این مسئله از سه جنبه قابل بررسی است، اول اینکه تنزل آمریکا به جنگ اقتصادی، نشان شکست آمریکا در جنگ نظامی است، دوم اینکه جنگ اقتصادی چیز جدیدی نیست و در ۴۷ سال گذشته هیچ غلطی نتوانسته انجام بدهد، اینبار هم شکست خواهد خورد سوم اینکه قبلا ایران تحریم می شد ولی الان ایران با اهرم تنگه هرمز می تواند هر متجاوزی را تحریم کند و گرانی در آمریکا ایجاد کند که کسی جرأت نکند به ترامپ رای دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان باروق افزود: مسئولی که در وضعیت جنگی، با حرفش دل مردم را خالی می کند، نقشه دشمن را اجرا می کند.