سران قبایل استان‌های مختلف عراق، همان‌هایی که در تشییع شهید امت عقال از سر برداشتند و به پیکر مطهر رهبر انقلاب ادای احترام کردند، این بار نیز در دیدار با نمایندگان ویژه مقام معظم رهبری، با آرمان‌های امام شهید تجدید پیمان کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ سران قبایل استان‌های مختلف عراق، همان‌هایی که در تشییع شهید امت عقال از سر برداشتند و به پیکر مطهر رهبر انقلاب ادای احترام کردند، این بار نیز در دیدار با نمایندگان ویژه مقام معظم رهبری، با آرمان‌های امام شهید تجدید پیمان کردند.