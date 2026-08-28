چهارمین دوره رویداد بزرگ مهمانی امت احمد با برپایی ۱۳۳ غرفه و حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی از هفت استان کشور و مهمانانی از چهار کشور لبنان، سوریه، عراق و فلسطین در سنندج هم اکنون در حال برگزاری است.

جشن بزرگ مهمانی امت احمد در سنندج/ نمایش جلوه‌های وحدت و همدلی با حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی

جشن بزرگ مهمانی امت احمد در سنندج/ نمایش جلوه‌های وحدت و همدلی با حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سنندج این روز‌ها میزبان جشن بزرگ مهمانی امت احمد است رویدادی فرهنگی که به مناسبت هفته وحدت، رنگی از همدلی و برادری میان مسلمانان به خود گرفته است.

چهارمین دوره این جشن با برپایی ۱۳۳ غرفه و حضور هنرمندان شاخص کشوری آغاز و جلوه‌هایی از فرهنگ، هنر و آیین‌های مناطق مختلف را به نمایش گذاشته است.

فعالان و کنشگران فرهنگی از استان‌های تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، همدان، اصفهان، هرمزگان و کرمانشاه در این رویداد حضور دارند و مهمانانی از لبنان، سوریه، عراق و فلسطین نیز در کنار مردم سنندج در این جشن شرکت کرده‌اند.

مهمانی امت احمد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و تقویت پیوند‌های مشترک میان اقوام و ملت‌های مسلمان است.

جشنی که پیام اصلی آن وحدت همدلی و برادری است.