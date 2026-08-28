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چهارمین دوره رویداد بزرگ مهمانی امت احمد با برپایی ۱۳۳ غرفه و حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی از هفت استان کشور و مهمانانی از چهار کشور لبنان، سوریه، عراق و فلسطین در سنندج هم اکنون در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سنندج این روزها میزبان جشن بزرگ مهمانی امت احمد است رویدادی فرهنگی که به مناسبت هفته وحدت، رنگی از همدلی و برادری میان مسلمانان به خود گرفته است.
چهارمین دوره این جشن با برپایی ۱۳۳ غرفه و حضور هنرمندان شاخص کشوری آغاز و جلوههایی از فرهنگ، هنر و آیینهای مناطق مختلف را به نمایش گذاشته است.
فعالان و کنشگران فرهنگی از استانهای تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، همدان، اصفهان، هرمزگان و کرمانشاه در این رویداد حضور دارند و مهمانانی از لبنان، سوریه، عراق و فلسطین نیز در کنار مردم سنندج در این جشن شرکت کردهاند.
مهمانی امت احمد فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری و تقویت پیوندهای مشترک میان اقوام و ملتهای مسلمان است.
جشنی که پیام اصلی آن وحدت همدلی و برادری است.