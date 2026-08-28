به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۲۱ امشب (جمعه) در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف میزبان خود فولاد خوزستان می‌رود. سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال ترکیب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، اسماعیل قلی‌زاده، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

همچنین حمید مطهری، سرمربی فولاد تیمش را با ترکیب حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، رامین رضاییان، میلاد بدرقه، محمد قریشی، امیرحسین جولانی، ساسان انصاری، فرشاد احمدزاده، احسان محروقی، یوسف مزرعه و امید حامدی‌فر به میدان می‌فرستد.

این دیدار به قضاوت فرهاد امینی برگزار می‌شود.