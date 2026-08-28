ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه با از سرگیری ترور هوایی خود در منطقه کرانه باختری رود اردن، سه شهروند فلسطینی را در شهر جنین واقع در شمال این منطقه به شهادت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه هفت رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد این رژیم به یک دستگاه خودرو حامل سه نفر در منطقه «حرش السعاده» در شهر جنین حمله کرد.

این سخنگو مدعی شد: هدف از این حمله، رئیس گروهی بود که برای اجرای عملیات نظامی علیه اسرائیل تلاش می‌کرد و دو دستیارش، او را در این خودرو همراهی می‌کردند.

درپی این حمله، نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی مستقر در ایست و بازرسی «الجمله» به شهر جنین یورش بردند.

براساس اعلام خبرگزاری فلسطینی «سما»، این اولین بار از چندماه گذشته است که ارتش رژیم صهیونیستی به شهر جنین حمله هوایی می‌کند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده است.